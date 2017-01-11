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Ordu-Giresun Havalimanı Almanya seferleri 1 Mart'ta başlıyor

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, 1 Mart'tan itibaren Ordu-Giresun Havalimanı'ndan Almanya'ya karşılıklı direkt uçuşlar yapılacağını bildirdi.

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Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, 1 Mart'tan itibaren Ordu-Giresun Havalimanı'ndan Almanya'ya karşılıklı direkt uçuşlar yapılacağını bildirdi.
 
Yılmaz, yaptığı yazılı açıklamada, Ordu-Giresun Havalimanı'ndan, özel bir havayolu şirketinin Almanya'ya üç noktaya karşılıklı direkt uçuş yapacağını ifade etti.
 
Seferlerin Frankfurt, Stuttgart ve Dusseldorf şehirlerine yapılacağını belirten Yılmaz, şunları kaydetti: "Ordu-Giresun-Almanya uçuşları 1 Mart'ta başlıyor. Frankfurt’tan saat 14.15'te kalkacak uçak, Ordu Giresun Havalimanı'ndan 19.45'te geri dönüş yapacak. Stuttgart uçuşları ise 4 Mayıs'ta başlayacak. Stutgart’tan saat 14.00'te kalkacak uçak, Ordu-Giresun Havalimanı'ndan saat 19.25'te geri dönecek. Dusseldorf seferleri de 1 Mart'ta başlıyor. Dusseldorf'tan saat 21.10'da kalkacak uçak, saat 04.05'te Ordu-Giresun Havalimanı'ndan geri dönecek."

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