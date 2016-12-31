OR-Gİ'den 1 milyon yolcu geçti
Türkiye’nin ve Avrupa’nın deniz üzerine kurulan tek havalimanı olma özelliğini taşıyan Ordu-Giresun Havalimanı, açıldığı 22 Mayıs 2015’ten bugüne kadar 1 milyon yolcu kapasitesine ulaştı.
Vali İrfan Balkanlıoğlu, şu anda günlük 20 sefer düzenlendiğini, en çok uçuşların İstanbul, Ankara ve İzmir’e gerçekleştirildiğini kaydetti. Balkanlıoğlu, “Suudi Arabistan’dan da doğrudan uçuşlar buraya başladı. Riyad’dan 2017 yılı itibarıyla 100 civarında uçak geleceği, bir firma tarafından bizlere müjde şeklinde iletildi. Dolayısıyla havalimanımız, turizmimizin gelişmesine de çok ciddi katkı ve imkân sağlıyor” dedi.
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