OR-Gİ'den 1.5 yılda 1 milyon yolcu geçti

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü, 2016 yılı istatistiklerini açıkladı. İstatistiklere göre Ordu-Giresun Havalimanından 6 bin 408 iç, 169 dış olmak üzere toplam 6 bin 577 uçuş gerçekleştirildi.



İç hat uçuşlarından 765 bin 574, dış hat uçuşlarından 15 bin 547 olmak üzere toplam 781 bin 121 yolcu yararlandı. Bu uçuşlarda yolcularla birlikte 5 bin 697 ton yük taşındı.



Ordu-Giresun Havalimanından 22 Mayıs-31 Aralık 2015 tarihleri arasında bin 806 iç, 8 dış olmak üzere bin 814 iç ve dış uçuş gerçekleştirilmiş, iç hat uçuşlarından 211 bin 372, dış hat uçuşlarından bin 564 olmak üzere toplam 222 bin 936 yolcu yararlanmıştı.





Irak medyası ayrıca, terör örgütünün ordu birliklerini yanıltmak için tank görünümlü sahte araçlar kullandığını bildiriyor.



Musul ve El Bab'da köşeye sıkışan örgüt, 2016 yılında elindeki toprakların dörtte birini yitirdi. Türkiye tarafından kuşatılan El Bab ile büyük operasyonun hedefindeki Musul'un kısa sürede düşmesi bekleniyor.



Irak ordusu, üç ayı aşkın bir süredir kuşatma altında tutulan Musul'da en büyük zaferin kazanıldığını önceki gün duyurmuştu. Kentin doğusu, tamamen terör örgütünden temizlendi.