Özbekistan'ın B-767'si AHL'ye acil indi

Patlama esnasında etrafa saçılan parçalar kanat altında da hasar meydana getirirken, uçağın kanadında bulunan yakıt bölümü şans eseri hasar almadı.



Bunun üzerine B767 pilotları Taşkent Havalimanı'na dönmeyerek, Atatürk Havalimanı'na seferine devam etti.



Özbekistan'ın B767 tipi Atatürk Havalimanı'na sorunsuz inerken, iniş anında apronda itfaiye ve acil durum ekipleri hazır bekletildi.



İnişin ardından hasar tespiti yapılan uçağın bakıma alıncağı açıklandı.