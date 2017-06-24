Pakistan, 'ABD egemenliğimizi ihlal ediyor'
Pakistan Dışişleri Sözcüsü Zakaria, 'İHA saldırıları Pakistan’ın egemenliğini ihlal etmektedir.' dedi.
Pakistan, ABD’nin kendi topraklarında yaptığı insansız hava aracı saldırılarının egemenliğinin ihlali anlamına geldiğini bildirdi.
Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nafis Zakaria, haftalık basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Bizim, İHA saldırılarına karşı duruşumuz her zaman net olmuştur. İHA saldırıları Pakistan’ın egemenliğini ihlal etmektedir." dedi.
Zakaria, ABD’nin Pakistan’a yapılacak yardımlara yönelik bütçede kısıtlamaya gideceği haberlerine ilişkin, bunun "ABD’nin iç işleri ve kendi kararı olduğunu" söyledi.
ABD, zaman zaman militanları hedef aldığını iddia ederek, Pakistan sınırları içerisinde İHA saldırıları yapıyor.
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