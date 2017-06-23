Paris Air Show'da Beoing Airbus'a fark attı

Fransa Cumhurbaşkanı tarafından açılışı yapılan Paris Air Show'da hem üreticiler hem de havayolu şirketleri arasında kıyasıya rekabet yaşanıyor.



Fuar kapsamında gerek ticari gerekse de butik üreticiler bir yandan yeni ürünlerini tanıtırken, bir yandan da satış yapmak için temaslarda bulunuyor.



Boeing ve Airbus hiç kuşkusuz sivil havacılık firmalarının en büyük tedarikçisi konumunda. Amerika Birleşik Devletleri firması olan Boeing, yeni 737 modelini tanıttığı fuarda, ev sahibi Fransız üreticisi Airbus'a ciddi fark attı.



Airbus satış şefi John Leahy, "Geçtiğimiz yıllara göre daha sakin bir fuar mı? Evet, öyle. Boeing'in bizden birkaç uçak fazla sattığını kabul ediyor muyuz? Ona da evet." açıklamasında bulundu.



Fransız Airbus şu ana dek 326 adet yeni sipariş alırken, Boeing satışları 443 oldu. Üstelik buna henüz piyasaya sürülen 737 MAX 10 modelini desteklemek için müzakere edilen diğer ürünler de dahil değil.



Daha önce, Viva Air Peru ile 30 adet yeni jenerasyon A320neo ve 15 adet mevcut seri A320ceo jet için 5 milyar dolar karşılığında anlaşan Airbus, bugün üç anlaşma yaptığını daha duyurdu.



Söz konusu firmalar Malezyalı düşük maliyetli hizmet sunan havayolu şirketi AirAsia, özel bir taşıyıcı olan İran'ın Zagros Havayolları ve yine bir diğer İranlı Airtour.



Boeing ise ismini vermediği 1 müşteriye tam 125 adet 737 MAX 8 modelinden sattı. Firmanın, 10 farklı müşteriyle de adet başına yaklaşık 120 milyon dolardan 240'tan fazla 737 MAX 10 için anlaşma yapıldığı belirtiliyor.



Amerikalı şirket, uluslararası bağımsız uçak kiralama şirketi Aercap'in elindeki 15 adet MAX 8 modelinin MAX 10 ile değiştirilmesi için de şartların onaylandığını belirtmişti.



Airbus Satış Şefi Leahy, yeni Boeing uçağının daha büyük sükse yapmasını ve satışlarını arttırmasını beklediklerini ancak MAX 10'un A321 muadili olmadığını söylüyor. Leahy, fiyat avantajı nedeniyle üzerlerinde oluşan baskıyı da inkâr etmedi.



Boeing'in yeni 737 modeli tek bir yolcu sınıfında 230 kişilik koltuk kapasitesine sahip. MAX 9 modeline 1.5 metre daha uzun olan ancak eski modele göre en az 10 yolcu daha fazla taşıyabiliyor.

