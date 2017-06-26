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Paris Air Show'da sipariş rekoru; 150 milyar dolar

Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlenen 52. Havacılık Fuarında yapılan siparişlerin cirosu 150 milyar dolara ulaştı.

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2015 yılında düzenlenen bir önceki fuarda 130 milyar dolar olan siparişlerin cirosu, bu kez yüzde 13 artış gösterdi.

Fuar her zamanki gibi yine Boeing ve Airbus firmalarının ezeli rekabetine bir kez daha sahne oldu. Bu iki şirket toplam 114 milyar dolar civarında sipariş aldı.

Sipariş yarışını ABD’li Boeing firması açık farkla Avrupalı Airbus’ın önünde tamamladı. Boeing fuar sonunda 74,8 milyar dolar, Airbus ise 39,7 milyar dolar tutarında sipariş aldı.

Fuarı en kazançlı kapatanlardan birisi de General Electric ve Safran ortaklığında kurulan, yolcu uçağı motoru üreten CFM International şirketi oldu. Bu şirket, fuar sırasında katalog fiyatı 27,3 milyar dolara ulaşan 1,658 sipariş aldı.

Havacılık Fuarını beş gün içinde bu yıl 140 bin kişi ziyaret etti.       

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