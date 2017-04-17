Pasifik Okyanusu'nun ortasında 3 pistli havaalanı
Pasifik Okyanusu’nun ortasında yer alan bu havalimanında, ülkenin hacmi küçük olsada trafiği bir o kadar büyük.
Hawaii takım adalarının başkenti olan Honolulu, hem Asya’dan hemde Amerika’nın özellikle batı kıyısından aldğı trafikle dünyanın sayılı meydanları arasında yer alıyor.
Pasifiğin ortasındaki bu Amerika eyaleti, zaman zaman binlere varan uçuş trafiğine 3 pistiyle cevap veriyor.
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