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Pegasus açıklama yaptı

Pegasus’tan Kayseri-Düseldorf seferi esnasında yaşanan motor arızası konusunda açıklama yapıldı.

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Konuya ilişkin olarak Pegasus’tan yapılan açıklama şu şekilde:

"Pegasus Hava Yolları’nın Kayseri-Düsseldorf seferini gerçekleştirmek üzere kalkışını yapan TC-IZE tescilli Boeing 737-800 uçağı, kalkışını takiben sağ motoruna girdiği değerlendirilen bir yabancı cisim nedeniyle uçuş güvenliği gereği Kayseri Erkilet Havalimanı’na geri dönmüştür.

Uçuşumuzda görevli kokpit ekibimiz, bu gibi durumlarda uygulanması gereken prosedürleri eksiksiz yerine getirerek, uçağımızı iki motoru da çalışır durumda teknik kontrollerin yapılması için geri döndürmüştür.

Misafirlerimiz kendilerine tahsis edilen yeni bir uçakla seyahatlerine devam etmişler, yapılan teknik kontroller sonrasında motorda ya da diğer sistemlerde limit dışı hiçbir duruma rastlanmaması üzerine uçağımız yeniden sefere verilmiştir."

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