Pegasus Havayolları'ndan 5 yeni dış hat

Haziran itibarıyla Abu Dabi’ye de uçmaya başlayacak olan Pegasus, böylece 40 ülkede 103 noktaya tarifeli sefer düzenleyecek.

Pegasus 12 Nisan’da Grozni, Haziran’da ise Nizhny Novgorod, Samara, Volgograd ve Abu Dabi olmak üzere 5 yeni noktaya direkt seferler başlatacak.

Pegasus, yeni hatların eklenmesiyle beraber Rusya Federasyonu’nunda halen uçtuğu Moskova, Krasnodar ve Mineralyne Vodi ile beraber 7, Körfez ülkelerinde ise Kuveyt, Bahreyn ve Doha’nın yanı sıra Abu Dabi ile beraber 4 noktaya uçuyor olacak ve yurtdışındaki uçuş ağını 39 ülkede 71 noktaya çıkarmış olacak.

Pegasus’un İstanbul Sabiha Gökçen’den düzenleyeceği yeni uçuşları Grozni’ye 12 Nisan, Samara ve Volgograd’a 19 Haziran, Nizhny Nogorod ve Abu Dabi’ye ise 20 Haziran’da başlayacak. Yeni uçuşların tamamı haftada 3’er sefer karşılıklı olarak düzenlenecek.

12 Nisan’da başlayacak İstanbul Sabiha Gökçen–Grozni uçuşları Çarşamba, Cuma ve Pazar, 19 Haziran’da başlayacak İstanbul Sabiha Gökçen–Samara uçuşları ise Pazartesi, Perşembe ve Cumartesi günleri icra edilecek ve Türkiye çıkışlarında 49,99 $, Rusya çıkışlarında da 49,99 €’dan başlayan fiyatlarla satılacak.

20 Haziran’da başlayacak İstanbul Sabiha Gökçen–Nizhny Novgorod seferleri Salı, Perşembe ve Pazar günleri yapılacak, Türkiye çıkışlarında 69,99 $, Rusya çıkışlarında da 69,99 €’dan başlayan fiyatlarla satılacak.

İstanbul Sabiha Gökçen–Volvograd seferleri ise Pazartesi, Cuma ve Cumartesi günleri uçulacak ve Türkiye çıkışlarında 49,99 $, Rusya çıkışlarında da 49,99 €’dan başlayan fiyatlarla satılacak.

Son olarak Pegasus’un İstanbul Sabiha Gökçen ile Abu Dabi arasında düzenleyeceği uçuşları da Salı, Perşembe ve Cumartesi günleri icra edilecek ve 95,99$’dan başlayan fiyatlarla satılacak.

Pegasus’un Abu Dabi ile İstanbul Sabiha Gökçen arasındaki uçuşları ise Çarşamba, Cuma ve Pazar günleri yapılacak.