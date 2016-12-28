Pegasus, sektörde Türkiye ikincisi oldu

Pegasus Hava Yolları Genel Müdürü Mehmet T. Nane ödülle ilgili yaptığı açıklamasında, “Türk sivil havacılığının şahlanması, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım’ın 2003 yılında aldıkları serbestlik kararına dayanır. Türk sivil havacılığı ve Pegasus bugün ülkemize en çok döviz kazandıran kurumların başında yer alıyorlarsa, bunu kuşkusuz sektörümüzün önünü açan iradeye borçludur. Ülkemize en çok dövizi kazandıran kurumlarından biri seçilmemiz Pegasus için büyük bir onur ve gurur vesilesi olduğu gibi doğru yolda olduğumuzun da önemli bir kanıtıdır. Bacasız sanayiye hizmet etmeye ve ülkemizin yurtdışında tanıtımına tüm gücümüzle devam edeceğiz” dedi



TİM tarafından Ekonomi Bakanlığı’nın katkılarıyla tamamlanan araştırmada 11 kategoride dereceye giren firmalar ödüllerini Başbakan Binali Yıldırım’ın da katıldığı törende aldı.



Pegasus, hem Türkiye’nin ilk 10 en fazla hizmet ihracatı yapan kurumlar hem de Yolcu Taşımacılığı ve Genel Hizmetleri kategorisinde 2. büyük şirket seçildi.