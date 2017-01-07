Pegasus'ta zam sinyali

Nane, bilet fiyatlarına zam gelecek mi? Sorusunu ise, “Önceden belirlenen tavan fiyatlar helen geçerliğini koruyor. Şimdiye kadar konulan sınırı geçmedik. Tavan fiyatlarına dayanabildiğimiz kadar dayanmaya çalışıyoruz. Fakat dolardaki artış ve buna bağlı olarak petroldeki yükseliş, özellikle maliyetleri yüksek bazı hatlarda fiyat artışlarını kaçınılmaz kılıyor. Bunlar bizim dışımızdaki gelişmeler” dedi.



Turizmdeki yavaşlamanın uçuşlarını nasıl etkilediği sorusunu ise Nane, “Fazla etkilendiğimizi söyleyeyem. Bunun nedeni çok değişik noktalara uçmamız. Yavaşlayan noktalardaysa boşa çıkan uçaklarımızı ekipleriyle birlikte kiralayarak dengeliyoruz” diye cevapladı.



Son günlerde artan terör olaylarına karşı, başta İstanbul olmak üzere havalimanlarındaki güvenliğe de değinen Mehmet Nane, “Türkiye’de en yoğunluklu güvenliğe havaalanları sahiptir. Bilindiği gibi iki aşamayla girilir. Terminallerde de yolcuların fark etmediği şekilde sürekli kontrol mekanizması vardır. En güvenli yerler havalimanlarıdır” diye konuştu.