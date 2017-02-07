Pegasus'tan haftada 2 gün yüzde 50 indirim

Pegasus, 7 – 8 Şubat tarihlerinde bilet alan misafirlerine 15 Mart – 22 Haziran 2017 arasında Salı ve Çarşamba günleri yapacakları tüm yurt içi uçuşlarda yüzde 50 indirimli uçma fırsatı sunuyor.Pegasus’un yeni kampanyasıyla biletlerini 7-8 Şubat tarihlerinde www.flypgs.com‘dan ve Pegasus Mobil Uygulaması’ndan alanlar, 15 Mart – 22 Haziran 2017 tarihleri arasında yurt içinde gerçekleştirecekleri Salı ve Çarşamba günlerindeki uçuşlarda yüzde 50 indirimli uçma fırsatı elde ediyor.



Misafirler, Pegasus’un 32 yurt içi uçuş noktası ve kampanya ile ilgili detaylı bilgilere www.flypgs.com üzerinden ulaşabilir, dilerlerse biletlerini almadan önce www.flypgs.com/plus/ adresinden veya Pegasus’un mobil uygulaması üzerinden Pegasus Plus programına ücretsiz üye olarak uçuşlarından puan da kazanabiliyorlar.