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Pegasus'un uçağı Orly Havalimanına geri döndü

Pegasus Havayolları’nın Paris-İstanbul Sabiha Gökçen uçuşunu yapan Airbus A320 tipi uçağı arıza nedeniyle Orly Havalimanı’na geri döndü.

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Pegasus’un konuyla ilgili ilk açıklaması şöyle:

“14 Nisan 2017 günü PC1134 sefer sayılı Paris (Orly) – İstanbul Sabiha Gökçen seferini yapan Airbus A320 uçağımız, yaşanılan teknik bir arıza nedeniyle Paris’e geri dönmüştür. Gerekli prosedürleri tamamlayarak İnişini sorunsuz gerçekleştiren uçağımız teknik kontrole alınmıştır. Misafirlerimiz en kısa sürede seyahatlerine devam edecektir.”

Bu açıklamadan kısa bir süre sonraysa başka bir uçak gönderileceğini duyuran Pegasus’un ikinci açılamasıysa şöyle:

“Paris (Orly)–İstanbul Sabiha Gökçen seferi sırasında teknik bir arıza yaşayarak Paris’e geri dönen uçağımızın teknik kontrolleri tamamlanmıştır. Gerekli işlemlerinin uzun süreceği hesaplandığından, halen Paris’te bulunan misafirlerimizin alınması için yeni bir uçağımız İstanbul Sabiha Gökçen’den Paris’e doğru hareket etmiştir. İlgili seferimiz 3 saat 20 dakikalık bir rötarla tamamlanacaktır, misafirlerimize bu süre boyunca Paris Orly Havalimanı’nda ikram bulunulmaktadır.”

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