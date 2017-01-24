Prag Havalimanı'na sert hava ve kar engeli
Çekya’nın başkenti Prag Havalimanı’nda dondurucu sis ve kar yağışı yüzünden uçuşlarda aksamalar yaşanıyor.
Edinilen bilgilere göre, Cathay Pacific, British Airways ve American Airlines’ın Heathrow’dan Prague Vaclav Havel Havalimanı’na yapacağı uçuşların iptal edildiği öğrenildi.
Meydana gelen uçaklar ise hava birkaç defa tur attıktan sonra uzun beklemeler sonucu iniş yapabiliyor.
Bazı uçakların ise bölgeye yakın meydanlara yönlendirldiği belirtildi.
Türk Hava Yolları’nın ise bu sabah yapılan uçuşunda bir sorun yaşanmazken, öğlen seferinde de herhangi bir gecikme görülmüyor.
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