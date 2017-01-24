Son Dakika Haberleri E-gazete 24Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

AIRSTAR

  1. Haberler
  2. AirStar

Prag Havalimanı'na sert hava ve kar engeli

Çekya’nın başkenti Prag Havalimanı’nda dondurucu sis ve kar yağışı yüzünden uçuşlarda aksamalar yaşanıyor.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Edinilen bilgilere göre, Cathay Pacific, British Airways ve American Airlines’ın Heathrow’dan Prague Vaclav Havel Havalimanı’na yapacağı uçuşların iptal edildiği öğrenildi.

Meydana gelen uçaklar ise hava birkaç defa tur attıktan sonra uzun beklemeler sonucu iniş yapabiliyor.

Bazı uçakların ise bölgeye yakın meydanlara yönlendirldiği belirtildi.

Türk Hava Yolları’nın ise bu sabah yapılan uçuşunda bir sorun yaşanmazken, öğlen seferinde de herhangi bir gecikme görülmüyor.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünya 5'ten büyüktür demeye devam edeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünya 5'ten büyüktür demeye devam edeceğiz

ABD'nin Minnesota Eyalet Valisi Mark Dayton kürsüde konuşurken baygınlık geçirdi

ABD'nin Minnesota Eyalet Valisi Mark Dayton kürsüde konuşurken baygınlık geçirdi

Diyarbakır'da ulaşıma doğalgazlı otobüs takviyesi

Diyarbakır'da ulaşıma doğalgazlı otobüs takviyesi

Almanların Tiger tankını birebir kopyaladılar

Almanların Tiger tankını birebir kopyaladılar

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA