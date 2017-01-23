Priştine uçuşlarına sis izin vermiyor

Türk Hava Yolları’nın bu akşam yapacağı seferler karşılıklı olarak iptal edildi.



İptal edilen uçuş yüzünden yolcuların yarın yapılacak olan uçuşlara aktarılacağı öğrenildi.



THY’nin yanı sıra, Slovenyalı Adria Airways’in Frankfurt-Priştine ve Priştine-Münih, İsviçreli havayolu Edelweiss Air WK404 sefer sayılı Zürih-Priştine seferleri iptal edildi.



Pegasus’un da PC853 sefer sayılı İSG-Priştine seferininde karşılıklı olarak iptal edildiği belirtildi.



Priştine’de etkili olan sis yoğunluğunun Kosova saatiyle 20.00’dan itibaren etkisini kaybedeceği belirtiliyor.