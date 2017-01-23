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Priştine uçuşlarına sis izin vermiyor

Priştine’de etkili olan yoğun sis yüzünden Adem Jashari Havalimanı uçuşlara kapandı, tüm seferler iptal edildi.

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Türk Hava Yolları’nın bu akşam yapacağı seferler karşılıklı olarak iptal edildi.

İptal edilen uçuş yüzünden yolcuların yarın yapılacak olan uçuşlara aktarılacağı öğrenildi.

THY’nin yanı sıra, Slovenyalı Adria Airways’in Frankfurt-Priştine ve Priştine-Münih, İsviçreli havayolu Edelweiss Air WK404 sefer sayılı Zürih-Priştine seferleri iptal edildi.

Pegasus’un da PC853 sefer sayılı İSG-Priştine seferininde karşılıklı olarak iptal edildiği belirtildi.

Priştine’de etkili olan sis yoğunluğunun Kosova saatiyle 20.00’dan itibaren etkisini kaybedeceği belirtiliyor.

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