Putin, ABD'deki diplomatlara özel uçağını gönderdi
ABD'nin sınır dışı etme kararı aldığı 35 Rus diplomatı taşıyan özel uçağın Moskova'ya inmek üzere Washington'dan havalandığı belirtildi.
Rusya'nın Washington Büyükelçiliği'nden bir yetkili RİA Novosti'ye yaptığı açıklamada, "Uçak havalandı, herkes (ABD’den) ayrıldı" dedi.
Sınırdışı edilen diplopamatları almak için ABD’ye Rus Devlet Başkanı Putin’in kullandığı özel uçak Ilyushin IL-96 tipi uçağın Washington Dulles Havalimanı'na gönderildiği öğrenildi.
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