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Putin, ABD'deki diplomatlara özel uçağını gönderdi

ABD'nin sınır dışı etme kararı aldığı 35 Rus diplomatı taşıyan özel uçağın Moskova'ya inmek üzere Washington'dan havalandığı belirtildi.

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Rusya'nın Washington Büyükelçiliği'nden bir yetkili RİA Novosti'ye yaptığı açıklamada, "Uçak havalandı, herkes (ABD’den) ayrıldı" dedi.

Sınırdışı edilen diplopamatları almak için ABD’ye Rus Devlet Başkanı Putin’in kullandığı özel uçak Ilyushin IL-96 tipi uçağın Washington Dulles Havalimanı'na gönderildiği öğrenildi.

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