Putin emir verdi, Hava Kuvvetleri denetleniyor

Şoygu, ani denetim kapsamında askeri idarelerin ve birimlerin hazırlık durumunun değerlendirileceğini ve tatbikat görevlerinin yerine getirileceğini belirtti.



Ani denetim sırasında, hava savunma sistemlerinin savaş anında devreye alınmasına ve hava gruplarının saldırıya karşılık verme hazırlığına özel önem verileceğini söyleyen Şoygu, denetime alınan tüm birliklerin taktik tatbikata katılacağını ve kontrol görevlerini gerçekleştireceğini vurguladı.



Şoygu, Putin'in talimatı çerçevesinde Genelkurmay Başkanlığı'nın kontrol grupları kuracağını ve bu grupların Hava-Uzay Kuvvetleri'nin çeşitli birimlerinde organize edeceğini kaydetti.