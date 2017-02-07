Son Dakika Haberleri E-gazete 7Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

AIRSTAR

  1. Haberler
  2. AirStar

Putin emir verdi, Hava Kuvvetleri denetleniyor

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Devlet Başkanı ve Başkomutan Vladimir Putin'in talimatıyla Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri'nde ani denetime başlandığını açıkladı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Şoygu, ani denetim kapsamında askeri idarelerin ve birimlerin hazırlık durumunun değerlendirileceğini ve tatbikat görevlerinin yerine getirileceğini belirtti.

Ani denetim sırasında, hava savunma sistemlerinin savaş anında devreye alınmasına ve hava gruplarının saldırıya karşılık verme hazırlığına özel önem verileceğini söyleyen Şoygu, denetime alınan tüm birliklerin taktik tatbikata katılacağını ve kontrol görevlerini gerçekleştireceğini vurguladı.

Şoygu, Putin'in talimatı çerçevesinde Genelkurmay Başkanlığı'nın kontrol grupları kuracağını ve bu grupların Hava-Uzay Kuvvetleri'nin çeşitli birimlerinde organize edeceğini kaydetti.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Bahçeli: CHP,HDP,PKK,FETÖ evet dedik diye bize saldırıyor

Bahçeli: CHP,HDP,PKK,FETÖ evet dedik diye bize saldırıyor

Dünyanın en büyük ve en pahalı yatı

Dünyanın en büyük ve en pahalı yatı

Ünlülerin inanılmaz değişimleri

Ünlülerin inanılmaz değişimleri

Şehit annesinden hudut kartallarına nazar boncuklu atkı

Şehit annesinden hudut kartallarına nazar boncuklu atkı

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA