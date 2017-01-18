Putin'in kullandığı İl-96-300 bakıma alındı

İzveztiya gazetesi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir aralarında bulunduğu, ülkenin önde gelen isimlerinin hizmeti için kullanılan İl-96-300 uçağının tamirde olduğunu aktardı.



Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov uçağın acil bir durum nedeniyle tamire götürülmediğini, güvenlik ve teknik açıdan sürdürülebilirliği için tamirde olduğunu söyledi.



Peskov "Teknik sürdürülebilirlik çalışmaları yapılıyor. Biliyorsunuz ki devlet başkanı tarafından kullanılan uçaklar özel kontrollerdne geçiyor. Burada da aynı prosedürler söz konusu" dedi.



İlk uçuşunu 2012'de yapan uçak son uçuşunu 9 Aralık 2016'da yapmıştı.



Putin bu uçakla Ekim 2016'da Normandiya Dörtlüsü görüşmeleri için Almanya'nın başkenti Berlin'e, Eylül 2016'da ise Çin'deki G20 zirvesine giderken kullanmıştı.