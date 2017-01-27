Qantas Havayoluy en uzun uçuşlara hazırlanıyor

Avustralya merkezli hava yolu firması Qantas 20 saat sürmesi planlanan Sidney-Londra ve 18 saat sürmesi planlanan Sidney-New York arası kesintisiz uçuşlar için çalışmalara başladı.



Firma 1939 yılında başlattığı 32 duraklama noktası ile 10 gün süren Avustralya- Londra seferini günümüzde 1 duraklama noktası ile tamamlıyor.



Boeing'le görüşülüyor



Şirket yetkililerinden birisi kesintisiz uçuş projelerini doğruladı ve bu uçuşlar için gerekli uçak tipi ile ilgili olarak Boeing ile görüştüklerini belirtti.



Hava yolu şirket yetkilisi çok sayıda yolcunun daha iyi bir uçuş deneyimi için genişletilmiş ve yeniden tasarlanmış kabinde uçmak istediklerini sözlerine ekledi.



Boeing ürün pazarlama bölge müdürü olan Justin Hale, Dreamliner 787-9 tipi uçağın 14.500 kilometrelik yolculuğu ara vermeksizin tamamlayabileceğini çünkü şirketin uçağa daha az sayıda koltuk yerleştirmeyi planladığını belirtti.



787-9 modelinde bulunan 300 koltuk, 236'ya indirilecek ve böylece uçuş süresince yolcuların konforu ön planda tutulacak.



Hava yolu şirketi ilk 8 Dreamliner tipi uçağı önümüzdeki Ekim ayında teslim alacak ve bu uçakları yeni başlatacağı Melbourne-Los Angeles seferlerinde kullanacak.



En uzun uçuş 2018'de



Bu yeni 8 uçak daha geniş baş üstü bagaj yeri ve pencerelerle donatıldı ve perde yerine elektronik aydınlatma kullanıldı.



Dünyanın en uzun uçak yolculuğu olacak Perth-Londra seferinin ise Mart 2018'de başlaması planlanıyor.