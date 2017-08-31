Qatar Airways Doha-Kiev seferlerine başladı
Arap ülkelerinin ambargosu yüzünden zor günler geçiren Qatar Airways Ukrayna'da ilk noktasına seferlere başladı.
Doha'dan kalkan A320 tipi uçakla başkent Kiev'e ilk sefer 28 Ağustos günü gerçekleştirildi.
Katar Hava Yolları’nın Ukrayna müdürü Halyna Vynarchyk, Kiev-Doha uçuşlarının haftanın her günü yapılacağını açıkladı.
Doha-Kiev sefer bilgileri şu şekilde:
Pazartesi-Salı-Perşembe-Cumartesi
QR297: Doha (3.15pm) - Kiev (8.55pm)
QR298: Kiev (11.45pm) - Doha (5.05am +1)
Çarşamba – Cuma -Pazar
Doha (6.25am) - Kiev (12.25pm)
Kiev (1.25pm) - Doha (6.45pm)
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