Son Dakika Haberleri E-gazete 31Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

AIRSTAR

  1. Haberler
  2. AirStar

Qatar Airways Doha-Kiev seferlerine başladı

Arap ülkelerinin ambargosu yüzünden zor günler geçiren Qatar Airways Ukrayna'da ilk noktasına seferlere başladı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Doha'dan kalkan A320 tipi uçakla başkent Kiev'e ilk sefer 28 Ağustos günü gerçekleştirildi.

Katar Hava Yolları’nın Ukrayna müdürü Halyna Vynarchyk, Kiev-Doha uçuşlarının haftanın her günü yapılacağını açıkladı.

Doha-Kiev sefer bilgileri şu şekilde:

Pazartesi-Salı-Perşembe-Cumartesi

QR297: Doha (3.15pm) - Kiev (8.55pm)

QR298: Kiev (11.45pm) - Doha (5.05am +1)

Çarşamba – Cuma -Pazar

Doha (6.25am) - Kiev (12.25pm)

Kiev (1.25pm) - Doha (6.45pm)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Dolandırıcıya sokak ortasında meydan dayağı

Dolandırıcıya sokak ortasında meydan dayağı

Kabuğu soyulmuş bir limon yerseniz...

Kabuğu soyulmuş bir limon yerseniz...

ABD Kuzey Kore'ye böyle gözdağı verdi

ABD Kuzey Kore'ye böyle gözdağı verdi

İşte dünyanın en güçlü orduları

İşte dünyanın en güçlü orduları

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA