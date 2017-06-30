Qatar Airways kendi renklerinde ışıklandırdı
Amerika’nın Qatar’a başlattığı uygulamalara karşın Qatar Airways’ten bir ilginç haber daha geldi.
Şirket, Amerika uçuşlarının 10.yılı dolayısıyla New York’un sembol binalarından olan Empire State Building’i havayolunun beyaz ve bordo renklerine boyadı.
Qatar Airways CEO’su Akbar Al Baker, havayolunun renklerini dünyanın en ikonik gökdelenlerinden birinde, ofislerinin de bulunduğu Empire State Building'in genel merkezinde sergilemekten onur duyduklarını söyledi. Al Baker, "Qatar Airways olarak Amerika Birleşik Devletleri'ndeki değerli yolcularımıza on yıl boyunca kaliteli uluslararası bir hizmet sunmaktan gurur duyuyor ve uzun yıllar bu hatta hizmet vermeyi umuyoruz” dedi.
Empire State Bulding’in 72. Katında THY New York ofisi de bulunuyor.
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