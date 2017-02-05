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Qatar Havayolları 10 farklı zamanda uçacacak

Katar Havayolları’na ait bir uçak, sivil havacılık tarihinin en uzun süreli uçuşuna hazırlanıyor. Uçuş sırasında 10 farklı zaman dilimi geçilecek.

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Independent gazetesinin haberine göre, yarın saat 05.10’da Doha Havalimanı’ndan kalkması planlanan uçak, pazartesi günü saat 07.30’da Yeni Zelanda’nın Auckland kentine inecek.

Yolcu uçağının havada kalma süresi sadece 16 saat 20 dakika olacak ama saat dilimlerinin değişmesi nedeniyle uçuş bir buçuk gün sürecek.

Diğer yandan Katar Havayolları’nın bu rekorunun, gelecek yıl Singapur Havayolu tarafından geçilebileceği ifade edildi.

Zira şirket, Singapur-New York seferlerini duraksız yapmayı planlıyor.

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