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Qatar Havayolları vize yasağını uygulamadı

ABD Başkanı Donald Trump'ın 7 ülke vatandaşlarına getirdiği vize yasağı, ülkeyi sarsmaya devam ediyor.

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Havaalanlarında bugüne kadar eşi görülmemiş görüntülere yol açan yasak, Seattle'daki federal yargıç James Robart tarafından geçici olarak durduruldu.

Eski Başkan George W. Bush döneminde atanan federal yargıç Robart'ın çıkardığı karar, kısa sürede Adalet Bakanlığı'na gönderilecek. Ülkenin kuzeybatısındaki Washington eyaleti, önceki gün vize yasağının iptali için dava açmıştı.

Hükümetin mahkeminin aldığı karara uyması gerektiğini vurgulayan Washington Eyalet Başsavcısı Bob Ferguson, konuyu Yüksek Mahkeme'ye taşıyabilecekleri sinyalini de verdi.

Halihazırda Virginia, New York, Massachusetts ve Michigan'da da vize yasağına karşı açılan davalar var.

Tüm yolcular uçağa bindi

ABD'de mahkemenin verdiği karar sonrası ilk adım Katar Havayolları'ndan geldi. Havayolu şirketi, geçerli vizesi, ve yeşil kartı olan tüm yolcuları uçağa aldığını açıkladı.

Seattle'dan çıkan karar, Beyaz Saray'da öfkeye neden oldu. Yazılı bir açıklama yapan Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer'ın hedefinde, yargıç Robart vardı.

Trump yönetiminin en kısa sürede yasağı tekrar uygulayacağını belirten sözcü Spicer, "Başkanın emri ülkemizi korumayı hedefliyor ve anayasal yetkisi var. Başkan'ın Amerika halkını koruma sorumluluğu var" dedi.

Beyaz Saray, iptal kararını temyize götürüyor.

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