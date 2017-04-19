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Quantas Dubai'den kalktı Dubai'ye acil indi

Dubai’den Londra uçuşu için kalkış yapan Qantas’a ait A380-800 tipi uçak yaklaşık bir saat sonra tekrar Dubai’ye acil indi

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Qantas’ın dev uçağının kalkıştan hemen sonra Trent 972 serisi, üç numaralı motorunda arıza yaşadığı ve Dubai’ye arızalı motorunu kapatarak indiğini Qantas yetkilileri doğruladı.

Yolcuları almak için Qantas'ın Sydney'den başka bir A380’i Dubai’ye gönderildiği öğrenildi.

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