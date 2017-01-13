Rize-Artvin Havalimanı ihalesini Cengiz İnşaat+Aga Enerji kazandı

Dünyanın en İnce teli, sadece üç atom kalınlığında!

Günümüzün popüler araştırma konularından biri, kendiliğinden bir araya gelerek oluşan yapılar. Aslında bu olgu canlılarda moleküler ölçekte zaten gerçekleşiyor. Örneğin DNA sentezi sırasında molekülün sarmal şekilde üç boyutlu bir yapı kazanması kendiliğinden kurulum olgusunun doğadaki örneklerinden.