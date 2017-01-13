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Rize-Artvin Havalimanı ihalesini Cengiz İnşaat+Aga Enerji kazandı

Türkiye’nin ikinci deniz üzerine dolgu yapılarak inşa edilecek Rize Havalimanı için mali teklifler bugün sunuldu.

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İhaleye verilen teklifler şöyle:

Cengiz İnşaat + Aga Enerji 1.078.434.462,28TL

Şenbay Madencilik A.Ş. + Limak İnşaat 1.101.502.010,32TL

Tav Tepe Akfen + Özaltın İnşaat 1.109.031.331,45TL

Yapı Merkezi A.Ş. + Mon İnşaat 1.112.617.261,89TL

IC İçtaş Astaldi S.P.A. + Astur

Bugün mali tekliflerin yapıldığı ihalede, ön başvuru yapan 11 şirketten 5 tanesi davet edildi.

Davet edilen Yapı Merkez-Mön İnşaat, IC İçtaş Astaldi-Astur İş Ortaklığı, Cengiz İnşaat-Aga Enerji İş Ortaklığı, Şenbay Madencilik AŞ-Limak İnşaat İş Ortaklığı, TAV Tepe Akfen-Özaltın İş Ortaklığı tekliflerini ihale komisyonuna sundu.

Verilen tekliflerin içerisinde en düşük teklifi veren Cengiz İnşaat-Aga Enerji İş Ortaklığı’na verildi.

İhalenin kazanılmasının ardından 15 gün içinde imzalar atılacak ve yer teslimleri yapılarak inşaat çalışmalarına başlanacak.

Çalışmaların 800 günde bitirilerek havalimanının hizmete sunulması bekleniyor.

Rize merkeze uzaklığı yaklaşık 34 kilometre olan yeni havalimanının Trabzon merkeze uzaklığı 105 kilometre Artvin’e uzaklığı ise yaklaşık 74 kilometre olacak ve Yeşilköy pazar mevkiine inşa edilecek.

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