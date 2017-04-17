Son Dakika Haberleri E-gazete 17Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

AIRSTAR

  1. Haberler
  2. AirStar

Roskosmos 35 yaş altı kozmonot arıyor

Rusya Federal Uzay Ajansı (Roskosmos) Birinci Başkan Yardımcısı Aleksandr İvanov, ajansın ‘Federatsiya’ adlı yeni uzay gemisiyle gerçekleşecek uçuşlar ve Ay yolculukları için Rus kozmonot ekibine katılmak üzere yeni kozmonotlar alınacağını duyurdu.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Moskova'da düzenlenen basın konferansında konuşan İvanov, "Seçmeler bugün başlıyor ve yılın sonuna kadar devam edecek. Aralık sonundaysa sonuçlar açıklanacak. Toplam 6-8 kişi seçmemiz gerekiyor" dedi.

Roskosmos basın dairesinden konu ile ilgili yapılan açıklamada, seçilen uzmanların ilk kez ‘Federatsiya' adlı yeni uzay gemisiyle uzaya açılacakları, Uluslararası Uzay İstasyonu (UUİ) programı kapsamında çalışacak ve Ay yolculuğuna çıkacak ilk Rus ekibi olacakları belirtildi.

35 YAŞ ALTI SEÇİLECEK

Roskosmos yetkilisi, adayların önce eğitim ve mesleki uygunluk üzerinden değerlendirileceğini, ardından sağlık taramasına, fiziki ve psikolojik testlere tabi tutulacağını aktardı.

Ekibe 35 yaşını geçmemiş olan adayların seçileceğini söyleyen yetkili, seçme sınavlarına katılanlarda yüksek teknik eğitim almış olma şartının aranacağını da sözlerine ekledi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Facebook canlı yayınında cinayet işledi

Facebook canlı yayınında cinayet işledi

'ABD'ye sahte füzeler ile gözdağı verdi'

'ABD'ye sahte füzeler ile gözdağı verdi'

Diriliş Ertuğrul'da bir dönem kapanıyor

Diriliş Ertuğrul'da bir dönem kapanıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan türbeleri ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan türbeleri ziyaret etti

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA