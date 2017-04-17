Roskosmos 35 yaş altı kozmonot arıyor

Moskova'da düzenlenen basın konferansında konuşan İvanov, "Seçmeler bugün başlıyor ve yılın sonuna kadar devam edecek. Aralık sonundaysa sonuçlar açıklanacak. Toplam 6-8 kişi seçmemiz gerekiyor" dedi.



Roskosmos basın dairesinden konu ile ilgili yapılan açıklamada, seçilen uzmanların ilk kez ‘Federatsiya' adlı yeni uzay gemisiyle uzaya açılacakları, Uluslararası Uzay İstasyonu (UUİ) programı kapsamında çalışacak ve Ay yolculuğuna çıkacak ilk Rus ekibi olacakları belirtildi.



35 YAŞ ALTI SEÇİLECEK



Roskosmos yetkilisi, adayların önce eğitim ve mesleki uygunluk üzerinden değerlendirileceğini, ardından sağlık taramasına, fiziki ve psikolojik testlere tabi tutulacağını aktardı.



Ekibe 35 yaşını geçmemiş olan adayların seçileceğini söyleyen yetkili, seçme sınavlarına katılanlarda yüksek teknik eğitim almış olma şartının aranacağını da sözlerine ekledi.