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Rosmoskos'un 10-15 yıllık hedefi

Sputnik’e konuşan Roskosmos’un uluslararası faaliyetten sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Sergey Savelyev, 'Roskosmos’un önümüzdeki 10-15 yıl için planlarında temel amaç olarak Ay’a insanlı misyonlar değerlendiriliyor” dedi.

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Roskosmos’un uluslararası faaliyetten sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Sergey Savelyev, şirketin önümüzdeki 10-15 yılda Mars’a uçmayı planlamadığını, temel amaç olarak Ay’a insanlı misyonun değerlendirildiğini belirtti.

LAAD-2017 hava ve uzay fuarı için Brezilya’ya giden Savelyev, Sputnik’e açıklamasında, “Halihazırda NASA’nın uzay araştırmalarındaki uzun vadeli hedefi, Mars’a insanlı seferler düzenlemek. Roskosmos’un önümüzdeki 10-15 yıl için planlarında ise Mars öngörülmüyor. Temel amaç olarak Ay’a insanlı misyonlar değerlendiriliyor” dedi.

Bu durumun Roskosmos ve NASA’nın ortak projeleri oluşturma yönünde diyalog yürütmeye engel olmadığını belirten Savelyev, “Müzakere süreci devam ediyor. Görüşmelere Uluslararası Uzay İstasyonu programında yer alan partnerler de katılıyor. Görüşmeler, öncelikle profesyonel çalışma gruplar kapsamında yapılıyor. Bu gruplar birkaç yıl önce kuruldu ve onlar gelecek projelerin senaryoları üzerinde çalışıyor” diye konuştu.

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