Rossiya Air'in B747-400'ü acil indi
Rossiya’nın Cambirdge-Moskova seferini yapan Boeing 747-400 tipi uçağı kalkıştan hemen sonra acil indi.
Cambridge Havalimanı’ndan havalanan B747-400 tipi uçak iniş takımlarının kapanmaması üzerine meydana geri dönme kararı aldı.
Uçak kalkıştan 22 dakika sonra yakıt boşaltmadan, iniş ağırlığında fazla ağırlıkla tekrardan Cambridge Havalimanı’nda acil indi.
Avherald bilgilerine göre, uçak 8 saati aşkın bir süredir yerde bekliyor.
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