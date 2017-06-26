Ruili Airline 3 adet B737 MAX kiralıyor
Çin’in düşük maliyetli havayolu Ruili Airline, AVIC International Leasing şirketinden 3 adet B737 MAX kiralıyor.
Kunmig merkezli havayolu uluslararası uçuş ağını genişletmek için bu kararın alındığını kaydetti.
Ruili’nin Başkanı Ma Zhanwei, Çin medyasına verdiği demeçte havayolunun Ekim ayında en az iki uluslararas hat açmayı planladıklarını söyledi.ı
Ruili Airline’ın, Temmuz 2016'da verdiği ve 2021'den itibaren teslim almaya başlayacağı altı adetlik B787-9 siparişi var.
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