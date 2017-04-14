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Rus Berkut akrobasi ekibi 25. yılını kutladı

Rusya Özel Hava Kuvvetleri'nin 1989'da oluşturulan Berkut akrobasi ekibi, 11 Nisan’da kuruluşunun 25. yıl dönümünü kutladı.

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Berkut akrobasi grubu, dünyada faaliyet gösteren  taarruz helikopterleriyle  alçak mesafede dikey ve yatay olarak, yüksek ve orta zorlukta manevra yapma kapasitesine sahip birkaç ekipten biri olarak tanınıyor.

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