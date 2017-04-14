Rus Berkut akrobasi ekibi 25. yılını kutladı
Rusya Özel Hava Kuvvetleri'nin 1989'da oluşturulan Berkut akrobasi ekibi, 11 Nisan’da kuruluşunun 25. yıl dönümünü kutladı.
Berkut akrobasi grubu, dünyada faaliyet gösteren taarruz helikopterleriyle alçak mesafede dikey ve yatay olarak, yüksek ve orta zorlukta manevra yapma kapasitesine sahip birkaç ekipten biri olarak tanınıyor.
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