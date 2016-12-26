Rus, FSB, 'Düşen uçakta terör belirtisi yok'

FSB'den yapılan yazılı açıklamada, "Uçakta bir terör eylemi ya da sabotaj gerçekleştirilmiş olması ihtimaline işaret eden herhangi bir kanıt bulunmadı" denildi.



FSB'nin açıklamasına göre, Tu-154 uçağının düşme ihtimalleri arasında motora yabancı bir cismin girmesi, motorun arızalanmasına sebep olabilecek düşük kaliteli yakıt kullanılmış olması, pilotaj hatası ya da teknik arıza değerlendiriliyor.



Patlama yapılabilecek bir araç yoktu



Diğer taraftan uçakta askeri kargo ya da patlayabilecek herhangi bir araç bulunmadığı da kaydedilen açıklamada, Tu-154'ün yakıt ikmali için indiği Soçi'den havalanma hızının da uçağın tipine göre olağan olduğu belirtildi.



Aralarında ünlü Kızıl Ordu Korosu'nun 64 üyesinin de bulunduğu 92 kişi taşıyan Tu-154 tipi askeri uçak yakıt ikmali için indiği Soçi'den havalanmasından iki dakika sonra radardan kaybolmuştu. Karadeniz'e düşen uçaktakilerden kurtulan olmamıştı.



Kızıl Ordu Korosu, Lazkiye yakınlarındaki Rus hava üssü Hmeymim'deki askerlere yılbaşı konseri vermeye gidiyordu.



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin uzak kazası nedeniyle bugünü ulusal yas ilan etmişti.



Kremlin’den açıklama



Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Suriye'nin Lazkiye kentine gitmek üzere havalanan Tu-154 tipi askeri uçağın taşıdığı 92 kişiyle beraber Karadeniz'e düşmesinin olası ana sebeplerinden biri olarak terör eylemi ihtimalinin değerlendirilmediğini belirtti.



Peskov düzenlediği basın toplantısında Tu-154 uçağının düşme sebeplerine ilişkin bir soruya şu yanıtı verdi: "Soruşturmacılar tüm ihtimalleri değerlendiriyor. Bir şey söylemek için henüz çok erken. Fakat terör eylemi ihtimali kesinlikle bu listenin ilk sıralarında değil."



Uçağın gövdesinin yeri tespit edildi



Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, arama çalışmalarına katılan dalgıçların Tu-154 uçağının gövdesinin yerini tespit ettikleri belirtildi.



Açıklamaya göre, uçağın gövdesi kıyıdan 1.6 kilometre uzaklıkta ve 27 metre derinlikte yer alıyor.