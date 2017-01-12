Rus Karadeniz filosu normalden 1.5 kat fazla uçtu

Filo, toplam 5,5 bin saat uçuş yaptı.



Truhaçyov, yaptığı açıklamada, 2016 yılında Karadeniz Filosunun Hava Kuvvetleri 224 uçuş gerçekleştirdi, uçuşların toplam süresi 5,5 bin saati aştı ki uçuş planını yaklaşık 1,5 kat aştı.



Deniz Hava Kuvvetleri, başta ‘Kafkasya-2016’ stratejik tatbikatı olmak üzere Karadeniz Filosunun tüm tatbikatlarına katıldı”dedi.



2016 yılında Karadeniz filosuna yeni ve manevra yeteneği son derecede geliştirilmiş olan Su-30SM tipi uçaklar getirildi.



Karadeniz Hava Kuvvetleri denizaltı arama, deniz ve kara hedeflerini bombalama, kara kuvvetlerin hava indirilmesi gibi her tür tatbikatlara katıldı.