Rus Karadeniz filosu normalden 1.5 kat fazla uçtu
Karadeniz Filosunun Hava Kuvvetleri sözcüsü Kaptan Vyaçeslav Ttuhaçyov, 2016 yılında Karadeniz Kuvvetlerinin planlanmış olan uçuş sayısını 1,5 kat aştığını açıkladı.
Filo, toplam 5,5 bin saat uçuş yaptı.
Truhaçyov, yaptığı açıklamada, 2016 yılında Karadeniz Filosunun Hava Kuvvetleri 224 uçuş gerçekleştirdi, uçuşların toplam süresi 5,5 bin saati aştı ki uçuş planını yaklaşık 1,5 kat aştı.
Deniz Hava Kuvvetleri, başta ‘Kafkasya-2016’ stratejik tatbikatı olmak üzere Karadeniz Filosunun tüm tatbikatlarına katıldı”dedi.
2016 yılında Karadeniz filosuna yeni ve manevra yeteneği son derecede geliştirilmiş olan Su-30SM tipi uçaklar getirildi.
Karadeniz Hava Kuvvetleri denizaltı arama, deniz ve kara hedeflerini bombalama, kara kuvvetlerin hava indirilmesi gibi her tür tatbikatlara katıldı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.