Rus konsolos vatandaşlarını Antalya'ya çağırdı

Rusya'nın saygın gazetelerinden Kommersant'a konuşan Rus diplomat Oleg Rogoza, şu ifadeleri kullandı:



"Erken rezervasyon dinamiği hakkında basında çıkan istatistik rakamlara göre, Türkiye'ye yönelik Rus turist sayısı geçen yılki rakamlardan fazla olacak. Antalya'da yerel yönetim, iş dünyası ve turizm firmalarıyla temaslarımız sürüyor. Bu da şunu ortaya koyuyor, Antalya Rusyalı konukları çok ciddi şekilde bekliyor ve bu görüşmeye ciddi olarak hazırlanıyor. Bu bağlamda büyük çalışmalar yapılıyor, tatil bölgelerinin altyapıları yenileniyor, otellerde modernizasyon çalışmaları yapılıyor. Güvenlik konularına gelince ise bu alanda ortak kontrollerin yapılması ikili ilişkilerimizdeki en öncelikli konulardan biri olmakta. Başkonsolosluk olarak güvenlik güçleri ile ilişkilerimiz var, temas halindeyiz. Bu da durumu yeterince değerlendirme olanağı sağlıyor. Bölge yönetimi kendi faaliyetlerini emniyet güçleri, jandarma ve bölgede görevli askeri birliklerle koordine ediyor, turizm alanlarının korunması için güvenlik önlemlerinin artırılmasına özel dikkat edilmekte."



Rusya'nın Antalya Başkonsolosu sözlerine şöyle devam etti:



"Çoğu Rus turist Türkiye'den olumlu izlenimlerle dönüyor. Fakat ne yazık ki tatil sırasında üzücü olaylar da yaşanıyor. Bunlar araba kazaları, yasaların ihlali gibi. Bu durumlarda Başkonsolosluğumuz vatandaşlarımıza yardım ediyor. Yerel mevzüat ve genel davranış normlarına uymak tatil zamanında çok günçel mesele olmakta."



Rus diplomat turistlerin acil durumlarda kendileriyle irtibata geçmesi için cep telefonu uygulaması geliştirdiklerini belirterek, "Biz turistlerimize cep telefonlarına "Yurtdışı Rehber" adlı uygulamayı indirmelerini öneriyoruz. Bu uygulama Rusya Dışişleri Durum Kriz Merkezi Dairesi tarafından hazırlanmış bulunuyor. Yurtdışında çeşitli acil durumlarda vatandaşlarımızın Rus diplomasi temsilcilikleriyle irtibata geçmesi için özel olarak hazırlandı ve önemli tavsiyeler içeren bir sistem" bilgisini verdi.



Rus diplomat Antalya'da çok sayıda Rusya vatandaşının yaşadığını, orta aile sayısının arttığını ve Rus dili, kültürünü yayan sivil toplum örgütlerin, okulların da faaliyet gösterdiğini vurguladı.



Rogoza ayrıca Antalya'nın zengin tarih ve kültüre sahip olduğuna işaret ederek, "Dolayısıyla Türk Akdeniz kıyılarının Rusya vatandaşları için sevimli tatil yeri olmasına hiç şaşırmıyorum" dedi.