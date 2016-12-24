Rus medyasından vize iddiası

İsmi belirtilmeyen bir Rus dış politika yetkilisi İzvestiya’ya demecinde, Rusya’nın Türk vatandaşlarının ülkeye yeniden vize almadan seyahat edebilmesi için yapılan görüşmeleri donduracağını söyledi.



‘Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’un öldürülmesi ve bu yıl içerisinde yaşanan bir dizi olay nedeniyle Rusya’nın henüz Türk vatandaşlarına vizesiz seyahat hakkı vermeye hazır olmadığını’ savunan kaynak şu ifadeleri kullandı: “Türkiye’nin ülkeye gidenlerin güvenliğini sağlamak için ciddi çalışmalar yapması gerekiyor. Türkiye’nin Rusya’yı ziyaret etmeyi planlayan kişilerin ciddi biçimde kontrol edilmesine yönelik garanti de vermesi gerekiyor.”



İzvestiya’ya göre, Ankara ise Moskova’nın ‘bu yaklaşımını anlayışla karşılıyor fakat yine de ilişkilerin gelişmesini umuyor.’ Haberde Karlov’un öldürülmeden birkaç ay önce verdiği bir röportaj da hatırlatıldı.



Karlov bu röportajda, Türkiye vatandaşlarının Rusya’yı yeniden bir ay süreyle vizesiz seyahat edebilmesi uygulamasına dönüş için acele etmeye gerek olmadığını söylemişti.



Karlov “Bu konuda aceleci olmayalım. Başkanımız tarafından alınan kararın uygulanmasında birçok şeyi düşünmemiz gerekiyor” demişti.



Moskova, Suriye’de terörist gruplara hava operasyonu düzenlemekle görevli olan bir uçağının geçen yıl 24 Kasım’da Türk F16’ları tarafından düşürülmesi ardından 1 Ocak’tan itibariyle Türk vatandaşları için Rusya’ya vizesiz seyahat uygulamasının askıya almıştı.