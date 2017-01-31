Rus turist sayısı, uygulanırsa ruble saysesinde artacak

Rusya'nın geçtiğimiz cumartesi günü ilk kez ev sahipliği yaptığı Dünya Turizm Forumu'nda konuşan Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş’in Rus turistlerin Türkiye'de rubleyle ödeme yapmasına olanak sağlayacak bir sistemi uygulamaya konulacağına yönelik açıklamaları Rus uzmanlar tarafından değerlendirildi.



Ekonomistler, rublenin komisyonsuz olarak Türk Lirası'na çevrilmesine imkan tanıyacak uygulamanın her şeyden önce Rus ve Türk bankalarının arasındaki işbirliğini ileriye taşıyacağını düşünüyor.



Promsvyazbank baş analisti Dmitriy Monastıyrşin, komisyonsuz ruble kullanımı uygulamasının Rus turistlerin sayısında artış getireceğini ve işleri canlandıracağını, ancak turistlerin Türkiye’de yapacağı harcamaların üzerindeki etkisinin sınırlı olacağını belirtti.



Turistlere en çok avantaj sağlayacak kalemlerden birinin erken rezervasyon olduğunu savunan Monastıyrşin, havayolu şirketlerinin ve otellerin turist çekmek için talebin yoğun olmadığı aylarda yaptıkları indirimlerden de faydalanabileceklerinin altını çizdi.