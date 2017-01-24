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Rus ve Türk hava kuvvetleri ortak operasyon yaptı

Rus ve Türk hava kuvvetlerinin El Bab’daki IŞİD hedeflerine ortak operasyon gerçekleştirdiği bildirildi. Operasyonun 21 Ocak’ta yapıldığı belirtildi.

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Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “21 Ocak 2017’de, Rusya Uzay Hava Kuvvetleri ve Türk Hava Kuvvetleri, Halep bölgesindeki El Bab yerleşim birimi yakınlarındaki IŞİD hedeflerini yok etme amacıyla yeni ortak hava operasyonu düzenledi” ifadelerine yer verildi.

Suriye yönetimiyle koordinasyon halinde yapılan operasyona 3 Rus ve 4 Türk savaş uçağı katılırken 36 hedef vurulduğu kaydedildi.

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