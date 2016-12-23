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Rusya, 71 bin hedefte, 35 bin terörist öldürdüğünü açıkladı

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Suriye'deki hava operasyonlarına başlamalarından bu yana Rus savaş uçaklarının düzenlediği 71 bin hava saldırısında 35 bin teröristi öldürdüğünü söyledi.

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Şoygu, Rus hava güçlerinin Suriye'de Eylül 2015'ten beri düzenlediği hava operasyonlarında terörist gruplara ait 725 eğitim kampı, 405 mühimmat imalathanesi ve 1500 parça cephanenin imha edildiğini kaydetti.

Operasyonlarda 204 saha komutanı dahil olmak üzere 35 bin militanın öldürüldüğünü ekleyen Şoygu'nun aktardığına göre, bu süre içerisinde yaklaşık 9000 militan silahlarını bıraktı.

Ayrıca Şoygu, Rusya'nın Suriye'deki operasyonlarının terörizmin bölgede yayılmasının durdurulmasına, ülkenin bölünmemesine ve 'renkli devrimler zincirinin kırılmasına' yardımcı olduğunu vurguladı.

Şoygu, Rus hava güçlerinin operasyonların başlamasından önce kendilerine verilen temel görevleri yerine getirdiğini belirtip "Rus hava güçleri bu ülkede terörle mücadelenin gidişatını ciddi biçimde değiştirdi" dedi.

Şoygu operasyonlar sırasında Suriye'de 12.360 kilometrekare genişliğindeki bir alanın militanlardan kurtarıldığını da paylaştı.

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