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Rusya, 'ABD ile havada kaza riski arttı'

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD’nin Şayrat hava üssüne yönelik saldırısının ardından Suriye hava sahasında Rusya ve ABD arasında kaza yaşanması riskinin ciddi biçimde arttığını belirtti.

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Rusya’nın saldırının ardından ABD ile imzalanan uçuş güvenliği anlaşmasını askıya aldığını anımsatan Peskov, saldırı nedeniyle iki ülke arasında hava kazaları ciddi biçimde arttığını vurguladı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Suriye'nin Humus kentindeki Şayrat hava üssünü vurmasına ilişkin olarak, "ABD, uluslararası terörizmle mücadele eden bir ülkeye karşı güç göstermeye karar verdi" açıklamasını yapmış ve tarafların uçaklarının Suriye'de karşı karşıya gelmesini önlemek için ABD ile imzalanan uçuş güvenliği anlaşmasını durdurmuştu.

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