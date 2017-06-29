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Rusya, ABD'yle yapılan işbirliğini askıya aldığını duyurdu

ABD öncülüğündeki uluslararası IŞİD karşıtı koalisyonun Suriye uçağını düşürmesi hakkında açıklama yapan Rusya Savunma Bakanlığı, 'Suriye hava sahasındaki kazaları önleme memorandumu' kapsamında ABD'yle yapılan işbirliğini askıya aldığını duyurdu.

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Bakanlık, ABD'nin saldırıdan önce Rusya ile iletişim kanalını kullanmadığını vurguladı.

Koalisyonun, Rakka'da Suriye ordusuna ait Su-22 savaş uçağının düşürüldüğü operasyon sırasında, havada yaşanabilecek kazaların önlenmesi için Rusya'yla kurulan iletişim kanallarını kullanmadığını belirten Rusya Savunma Bakanlığı, memorandum kapsamında ABD'yle yürütülen işbirliğinin askıya alındığının altını çizdi.

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