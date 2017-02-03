Rusya, Amiral Kuznetsov'la ilgili rapor açıkladı

Suriye'de terör mücadele faaliyetlerini tamamlayan Admiral Kuznetsov uçak gemisinin Murmansk'taki ana üssüne dönmesi dolayısıyla düzenlenen toplantıda konuşan Rusya Kuzey Filosu Komutanı Nikolay Yevmenov, uçak gemisinden 117'si gece olmak üzere toplam 420 sorti yapıldığını açıkladı.



Bunun yanında arama ve kurtarma operasyonları için 750 sorti gerçekleştirildiğini belirten Yevmenov, "Muhteşem askeri teçhizatımız, silahlarımız ve pilotlarımızın profesyonel ustalığı, uluslararası terör örgütlerine ait 1.000'den fazla hedefi imha etmemize olanak sağladı" dedi.