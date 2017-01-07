Rusya Amiral Kuznetsov'u geri çekiyor

Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri, Suriye'deki askeri güçlerini azaltmaya başladıklarını belirtip, Rusya'ya geri dönecek ilk grup arasında ülkenin tek uçak gemisi olan Amiral Kuznetsov ve personelinin de yer alacağını belirtti.



"Başkomutan Vladimir Putin'in kararı doğrultusunda Suriye'deki güçlerimizi azaltmaya başlıyoruz" ifadelerini kullanan Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, ülkeden ilk olarak ayrılacak grup arasında Amiral Kuznetsov ve kruvazör Pyotr Velikiy'in yer alacağını belirtti.



Gerasimov'un aktardığına göre, bu gemiler personelleri ile birlikte Rusya'daki konuşlanma noktalarına geri dönecek.



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye'de Moskova ve Ankara'nın garantörlüğünde bir ateşkes anlaşması sağlanması sonrası bu ülkeden Rus askeri güçlerinin kısmen geri çekilmesi kararını almıştı.



Suriye'de ateşkes 30 Aralık gece yarısından itibaren yürürlüğe girmişti. Eski ismi El Nusra olan Fetih el Şam ve IŞİD ise ateşkese dahil edilmemişti.