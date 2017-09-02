Rusya Balaşika'da An-2 gösteri uçağı düştü
Rusya'nın başkenti Moskova yakınlarında yer alan Balaşika kasabasında, An-2 tipi bir gösteri uçağının düşmesi sonucu mürettebattan iki kişi hayatını kaybetti.
Moskova polisi, Balaşika kasabasında düzenlenen bir uçuş gösterisinde Sovyetler döneminde üretilen An-2 tipi küçük bir uçağın yere çakılması sonucu uçaktaki iki kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Polis sözcüsünün yaptığı açıklamaya göre, uçağın düşmesi sonucu uçuş gösterisini izleyenler arasındaysa ölen ya da yaralanan olmadı.
Polisin, uçağın düşme nedenini belirlemeye çalıştığı kaydedilirken, Acil Durumlar Bakanlığı'ndan kaynaklar, pilotaj hatasını en yüksek ihtimal olarak değerlendirdiklerini söylüyor.
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