Rusya, Erebuni Üssü'nde tatbikat başlattı
Ermenistan'ın Türkiye sınırına 25 kilometre uzaklıktaki Erebuni üssündeki Rus hava kuvvetlerinin tatbikat başlattığı açıklandı.
Rusya Silahlı Kuvvetleri Güney Askeri Bölgesi Basın Sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, Erivan yakınlarındaki Erebuni askeri üssünde görevli Mig-29 uçakları tatbikata başladı.
Tatbikat kapsamında uçakların çeşitli eğitim uçuşları yaptıkları ve manevralar gerçekleştirdikleri kaydedildi.
Erebuni Rus askeri üssü 1995 yılında faaliyete başladı. Üste Mig-29 uçaklarıyla Mi-24P ve Mi-8MT helikopterleri mevcut.
Tatbikatın, Ermenistan ile Azerbaycan sınırında yaşanan gergin döneme denk gelmesi dikkat çekti.
Erebuni üssü, Erivan'ın 7 kilometre güneyinde ve Türkiye sınırına yaklaşık 25 kilometre mesafede bulunuyor.
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