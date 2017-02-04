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Rusya, Erebuni Üssü'nde tatbikat başlattı

Ermenistan'ın Türkiye sınırına 25 kilometre uzaklıktaki Erebuni üssündeki Rus hava kuvvetlerinin tatbikat başlattığı açıklandı.

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Rusya Silahlı Kuvvetleri Güney Askeri Bölgesi Basın Sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, Erivan yakınlarındaki  Erebuni askeri üssünde görevli Mig-29 uçakları tatbikata başladı.

Tatbikat kapsamında uçakların çeşitli eğitim uçuşları yaptıkları ve manevralar gerçekleştirdikleri kaydedildi.

Erebuni Rus askeri üssü 1995 yılında faaliyete başladı. Üste Mig-29 uçaklarıyla Mi-24P ve Mi-8MT helikopterleri mevcut.

Tatbikatın,  Ermenistan ile Azerbaycan sınırında yaşanan gergin döneme denk gelmesi dikkat çekti.  

Erebuni üssü,  Erivan'ın 7 kilometre güneyinde ve Türkiye sınırına yaklaşık 25 kilometre mesafede bulunuyor.

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