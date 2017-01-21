Rusya filosundan Tu-154, Tu-134 ve İl-62М'i çıkarıyor

Rus Kommersant gazetesi, Savunma Bakanlığı’na ve havacılık şirketlerinin yönetimlerine yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu’nun Rus silahlı kuvvetleri bünyesinde hala kullanılan Tu-154, Tu-134 ve İl-62М yolcu uçaklarının değiştirilmesi için çalışma yapılması talimatı verdiğini yazdı.



Gazeteye konuşan bir kaynak, hava sanayi şirketleriyle görüşmelerin başladığını ve en iyi alternatiflerin seçilmeye çalışıldığını, aynı zamanda da ilgili çalışmaların askeri uzmanlar tarafından yapıldığını bildirdi.



Edinilen bilgiye göre Tu-134’lerin yerine Sukhoi Superjet olarak bilinen SSJ 100 uçakları, Tu-154 ve İl-62’lerin yerine ise daha uzun uçuş mesafeleri için uygun olan Tu-214 uçakları geçirilecek.



Kommersant, Savunma Bakanlığı’nın havacılık şirketleriyle birlikte öncelikle hangi uçakların üretimine başlanacağını belirlemek ve fabrikalara eşit dağıtım için üretim programı oluşturmak için 'yol haritası' oluşturacağını kaydetti.



Haberde, geçtiğimiz aralık ayında Suriye'nin Lazkiye kentine gitmek üzere Soçi’den havalanan ve içerisindeki 8 mürettebat ve 84 yolcuyla birlikte Karadeniz'e düşen Tu-154 kazasının Rusya Savunma Bakanlığı’nın uçak filosunu yenileme planlarını tetiklediği ifade edildi.