Rusya gizli üssün fotoğraflarını paylaştı

Bakanlık, Rusya'nın Arhangelsk Oblastı'nda bulunan ve 150 asker kapasiteli Nagursky askeri üssüne ait fotoğrafları paylaştı.



Üs, Rusya'nın kutuplardaki petrol ve doğalgaz yataklarına dair yürüttüğü çalışmalar kapmanında inşa edilmişti.



Bölgedeki rezervlerin toplam değerinin yaklaşık 30 trilyon dolar civarında olduğu tahmin ediliyor.



Askeri yetkililer gerektiği takdirde üste savaş ve bombardıman uçaklarının da konuşlanabileceğini belirtiyor.



Rusya lideri Putin de mart ayında Nagursky askeri üssüne bir ziyaret gerçekleştirmişti.