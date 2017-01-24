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Rusya hava savunma sistemini S-500'le geliştiriyor

Rus Hava Kuvvetleri'nden Tümgeneral Andrey Çeburin, Moskova'nın geliştirmekte olduğu S-500 Prometey karadan havaya füze savunma sistemi ile entegre bir ulusal hava savunma sistemi geliştirmeye çalıştığını söyledi.

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Krasnaya Zvezda gazetesine konuşan Çeburin, füze savunma sistemine dair bilgi verdi.

600 kilometre menzile sahip olan S-500 füzeleri, aynı anda saniyede 7 kilometre hızla ilerleyen 10 füzeyi etkisiz hale getirebiliyor.

21. yüzyıl için entegre bir ulusal savunma sistemi kurmaya çalıştıklarını aktaran Çeburin, şöyle devam etti: "Yeni sistem, uzun menzilli ve radarlı S-500 karadan havaya güze savunma sistemini aldığımızda tamamlanacak."

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