Rusya hava savunma sistemini S-500'le geliştiriyor

Krasnaya Zvezda gazetesine konuşan Çeburin, füze savunma sistemine dair bilgi verdi.



600 kilometre menzile sahip olan S-500 füzeleri, aynı anda saniyede 7 kilometre hızla ilerleyen 10 füzeyi etkisiz hale getirebiliyor.



21. yüzyıl için entegre bir ulusal savunma sistemi kurmaya çalıştıklarını aktaran Çeburin, şöyle devam etti: "Yeni sistem, uzun menzilli ve radarlı S-500 karadan havaya güze savunma sistemini aldığımızda tamamlanacak."