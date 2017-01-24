Rusya hava savunma sistemini S-500'le geliştiriyor
Rus Hava Kuvvetleri'nden Tümgeneral Andrey Çeburin, Moskova'nın geliştirmekte olduğu S-500 Prometey karadan havaya füze savunma sistemi ile entegre bir ulusal hava savunma sistemi geliştirmeye çalıştığını söyledi.
Krasnaya Zvezda gazetesine konuşan Çeburin, füze savunma sistemine dair bilgi verdi.
600 kilometre menzile sahip olan S-500 füzeleri, aynı anda saniyede 7 kilometre hızla ilerleyen 10 füzeyi etkisiz hale getirebiliyor.
21. yüzyıl için entegre bir ulusal savunma sistemi kurmaya çalıştıklarını aktaran Çeburin, şöyle devam etti: "Yeni sistem, uzun menzilli ve radarlı S-500 karadan havaya güze savunma sistemini aldığımızda tamamlanacak."
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.