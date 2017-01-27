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Rusya ile S-400 pazarlıkları sürüyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya lideri Putin arasında yapılan görüşmelerde gündeme gelen S-400 hava savunma sistemi için harekete geçiliyor. Rusya ile çetin pazarlıklar sürüyor.

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Türkiye ile  Rusya arasında görüşmeler başladı, anlaşmaya varılması halinde S-400 alımının ardından yeni bir sistem geliştirilmesinde işbirliğine gidilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile  Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İstanbul'da yaptıkları görüşmede, Türkiye ile  Rusya'nın savunma sanayide iş birliği yapması konusunda mutabık kalmışlardı.

Bu doğrultuda  Türkiye'nin uzun menzilli hava savunma sistemi ihtiyacı gündeme gelmiş,  Rusya'nın ilgi göstermesi üzerine,  Türkiye'nin açtığı ihalede en yüksek teklifi verdiği için elenen  Rusya'dan yeni bir teklif sunması istenmişti.  

Rusya ile anlaşmaya varılması halinde Türkiye, Rusya'dan ilk etapta acil ihtiyacını karşılamak üzere hazır alım yöntemiyle sistem ihtiyacını karşılayacak. Anlaşma kapsamında iki ülke yeni bir sistem üretmek üzere de işbirliğine gidecek.

Rusya’dan teknoloji transferi

Hükümet kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Rusya'dan uzun menzilli hava savunma sistemi almak üzere başlatılan görüşmeler devam ediyor.

Uzun menzilli hava savunma sistemlerinde S-300, S-400'lerin yanı sıra Antey-2500 gibi teknolojisi daha eski olan modelleri de bulunan Rusya'dan Türkiye, en son teknoloji olan S-400 modelini istiyor.

Çin ve Hindistan sırada

Rusya ile sadece satın alım değil, beraber üretim konusunda da görüşmelerin sürdüğünü anlatan kaynak, henüz bu yöndeki çalışmaların çok başında olunduğunu, hazır alımın ardından Türkiye'nin uzun menzilli hava savunma ihtiyacını karşılamak üzere ikinci bir sistemi birlikte üretme konusunun da iki ülke uzmanları tarafından çalışıldığını kaydetti.  

Rusya, Türkiye'nin S-400 sistemine olan talebine olumlu bakıyor.

Ancak henüz Rus ordusunun S-400 ihtiyacının tamamının karşılanmadığı, bu nedenle kendi ihtiyaçlarının ön planda tutulması gerektiği noktasında ülkede görüşler öne çıkıyor.

Daha önce  Çin ve  Hindistan ile S-400 füzesinin satışı konusunda anlaşmalar yapılmıştı. Dolayısıyla, acil ihtiyacı bulunan  Türkiye'ye Rus füzesinin ne zaman teslim edilebileceği konusundaki takvim de görüşmelerin önemli bir ayağını oluşturuyor.

S-400’ler için çetin pazarlık

Rusya,  Türkiye'nin uzun menzilli hava savunma sistemi ihtiyacının karşılanması kapsamında çıkılan ihaleye S-400 sistemi ile teklif vermiş, ancak verdiği fiyat teklifi, hem rakipleri Çin, Amerika, Avrupa ortaklığı EUROSAMP-T'nin teklifleri karşısında en yükseği olduğu için hem de teknoloji transferine yanaşmadığı için ihaleden elenen ilk ülke olmuştu.

Bu doğrultuda Rusya'dan S-400 alımına dair görüşmelerin çetin pazarlıklara sahne olduğu değerlendiriliyor.

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