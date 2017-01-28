Rusya, Işid'i Ka-52 Alligator ve Su-25'lerle vuracak

İzvestiya gazetesinin haberine göre Ka-52'ler ile Su-25'lerin Suriye'deki Rus hava grubuna katılımı, terör hedeflerine yönelik atım kabiliyetini ciddi biçimde artıracak.



Gazeteye konuşan bir askeri uzman, en gelişmiş görüş ve navigasyon sistemine sahip Ka-52'lerin militanların hedeflerini tespit edip bu verileri anlık olarak Su-25 savaş uçaklarına aktarma kabiliyetine sahip olduğunu vurguladı.



Sputnik'e konuşan Aviapanorama Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Vladimir Popov da, Ka-52'ler ile Su-25'ler arasındaki etkileşimin seviyesine dikkat çekti.



Rus uzman, bu etkileşimden faydalanılarak IŞİD hedeflerine düzenlenecek operasyonların antik kentte geriye kalan tarihi eserleri kurtarmak açısından önemli bir rol oynayacağını kaydetti.



Ka-52 Alligator yeni nesil keşif ve saldırı helikopteri, her türlü hava koşulunda düşman tanklarını, zırhlı piyade araçlarını ve askeri teçhizatını imha etme becerisine sahip. Üstün manevra becerisi olan bu helikopterlerde ayrıca 30 milimetrelik otomatik silah donanımı bulunuyor.