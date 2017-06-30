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Rusya Kıbrıs'ta kruz füzesi atacak

Rusya'nın Karadeniz Donanması'na bağlı gemiler, Kıbrıs açıklarındaki uluslararası sularda eğitim amaçlı kruz füzesi atımları yapacak.

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Yayınlanan yeni bir NOTAM'a göre (hava ve deniz bilgilendirme notu) Rusya, Kıbrıs açıklarında Suriye kıyısında yakın bir noktada donanma manevraları gerçekleştirecek.

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