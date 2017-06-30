Rusya Kıbrıs'ta kruz füzesi atacak
Rusya'nın Karadeniz Donanması'na bağlı gemiler, Kıbrıs açıklarındaki uluslararası sularda eğitim amaçlı kruz füzesi atımları yapacak.
Yayınlanan yeni bir NOTAM'a göre (hava ve deniz bilgilendirme notu) Rusya, Kıbrıs açıklarında Suriye kıyısında yakın bir noktada donanma manevraları gerçekleştirecek.
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